"Арбитр убил игру": Венгер не согласился с удалением Алексиса и назвал Фабиньо обманщиком
Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер, ныне работающий в ФИФА, не понял решение Антонио Матеу Лаоса удалить Алексиса Санчеса в поединке Ливерпуль – Интер.
Чилийский форвард получил вторую желтую карточку за удар Фабиньо прямой ногой. Это произошло сразу после забитого мяча итальянцев. Испанский рефери решил удалить Санчеса, хотя Венгер не разделяет такую позицию.
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"Действия Фабиньо – что-то среднее между мошенничеством и смекалкой. Он обманул, воспользовавшись ситуацией. Возможно, ему действительно было больно, ведь Санчес коснулся его ноги. Нельзя сказать, что это была симуляция на 100%, но Фабиньо мог быстрее подняться с газона. Алексис не хотел ему навредить.
Арбитр убил игру в самый неудачный момент. Мне было бы интересно наблюдать игру команд в полных составах на протяжении всего поединка. В общем, могу сказать, что Ливерпуль заслужил путевку в четвертьфинал. Следует вспомнить хотя бы то, что они трижды попали в штангу. Но с решением рефери я не согласен. Он убил интерес к игре", – цитирует Арсена Венгера Evening Standard.
После удаления Алексиса Интер не смог забить второй гол в ворота Ливерпуля. Победы 1:0 не хватило – команда Симоне Индзаги вылетела из ЛЧ.
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