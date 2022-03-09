Чилийский форвард получил вторую желтую карточку за удар Фабиньо прямой ногой. Это произошло сразу после забитого мяча итальянцев. Испанский рефери решил удалить Санчеса, хотя Венгер не разделяет такую ​​позицию.

Шедевр Лаутаро в видеообзоре матча Ливерпуль – Интер – 0:1

"Действия Фабиньо – что-то среднее между мошенничеством и смекалкой. Он обманул, воспользовавшись ситуацией. Возможно, ему действительно было больно, ведь Санчес коснулся его ноги. Нельзя сказать, что это была симуляция на 100%, но Фабиньо мог быстрее подняться с газона. Алексис не хотел ему навредить.

Арбитр убил игру в самый неудачный момент. Мне было бы интересно наблюдать игру команд в полных составах на протяжении всего поединка. В общем, могу сказать, что Ливерпуль заслужил путевку в четвертьфинал. Следует вспомнить хотя бы то, что они трижды попали в штангу. Но с решением рефери я не согласен. Он убил интерес к игре", – цитирует Арсена Венгера Evening Standard.

После удаления Алексиса Интер не смог забить второй гол в ворота Ливерпуля. Победы 1:0 не хватило – команда Симоне Индзаги вылетела из ЛЧ.

Ливерпуль проиграл Интеру, но вышел в четвертьфинал ЛЧ – шедевр Лаутаро не спас "нерадзурри", Алексис подвел