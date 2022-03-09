Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер, який нині працює у ФІФА, не зрозумів рішення Антоніо Матеу Лаоса вилучити Алексіса Санчеса у поєдинку Ліверпуль – Інтер.

Чилійський форвард отримав другу жовту картку за удар Фабінью прямою ногою. Це трапилося одразу після забитого м'яча італійців. Іспанський рефері вирішив вилучити Санчеса, хоча Венгер не поділяє такої позиції.

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"Дії Фабінью – щось середнє між шахрайством і кмітливістю. Він обманув, скориставшись ситуацією. Можливо, йому дійсно було боляче, адже Санчес торкнувся його ноги. Не можна сказати, що це була симуляція на 100%, але Фабінью міг і швидше піднятися з газону. Алексіс не хотів йому нашкодити.

Арбітр вбив гру у найневдаліший момент. Мені було б цікаво спостерігати гру команд у повних складах упродовж всього поєдинку. Загалом, можу сказати, що Ліверпуль заслужив путівку у чвертьфінал. Варто згадати хоча б те, що вони тричі влучили у стійку. Але з рішенням рефері я не згоден. Він вбив інтерес до гри", – цитує Арсена Венгера Evening Standard.

Після вилучення Алексіса Інтер не зміг забити необхідний другий гол у ворота Ліверпуля. Перемоги 1:0 забракло – команда Сімоне Індзагі вилетіла з ЛЧ.

Ліверпуль програв Інтеру, але вийшов у чвертьфінал ЛЧ – шедевр Лаутаро не врятував "нерадзуррі", Алексіс підвів