Интеру нужен был подвиг – победа минимум в два мяча без одного из лидеров

Поединок Ливерпуль – Интер стартовал в 22:00 по Киеву. Три недели назад в Милане команда Юргена Клоппа взяла верх со счетом 2:0 (забивали Фирмино и Салах), поэтому "нерадзурри" нужно было выигрывать с разницей в два мяча, чтобы перевести противостояние в экстра-тайм. Напомним, что с этого сезона ЛЧ правило выездного гола утратило силу.

Обе команды идут вторыми в своих чемпионатах. Интер отстает от Милана на 2 пункта, а Ливерпуль отпустил Манчестер Сити на 6 очков, но сыграл на матч меньше. В последнее время команда Юргена Клоппа набрала феноменальную форму, выиграв 12 матчей подряд (с учетом победы над Челси по пенальти в финале Кубка лиги). Последний раз мерсисайдцы проигрывали еще 28 декабря 2021-го, а с разницей в два гола Ливерпуль не уступал с апреля прошлого года (матч ЛЧ с Реалом).

Ливерпуль обыграл Интер – победа на классе, обновление рекордов и весомая заявка мерсисайдцев на четвертьфинал ЛЧ

Симоне Индзаги не мог рассчитывать на одного из лидеров команды. Как и в первом матче, полузащитник Николо Барелла (2 гола и 9 ассистов в Серии А) отсутствовал из-за дисквалификацию.

Словом, Интеру нужен был подвиг. Чемпион Италии прилично выглядел в поединке на Сан-Сиро, но в последнее время демонстрирует не слишком удачную серию. Да, на днях "нерадзурри" разбили Салернитану 5:0, но эта победа стала первой для миланской команды в шести последних поединках. Фаворит на путевку в четвертьфинал был очевиден.

45 минут по сценарию Клоппа – Ливерпуль был ближе к голу

Интер с первых секунд пытался побежать в атаку, однако Ливерпуль активным прессингом заставлял "нерадзурри" ошибаться даже на своей половине поля. Но и гости тоже сразу накрывали мерсисайдцев. Очень активный старт игры, но моментов пришлось подождать.

К минуте десятой темп игры упал, что устраивало Ливерпуль. Первый удар по воротам Алиссона – постарался Дюмфрис, но мяч после его попытки прилетел в руки бразильскому киперу. Алексис со второй попытки таки затолкал мяч в ворота, но сделал это из офсайда.

Если Интер демонстрировал хоть какую-то активность впереди, то хозяева никуда не торопились. Перишич не давал ничего сделать Салаху, незаметным был Мане (50-й матч Садио в ЛЧ – рекорд в истории Сенегала), а Ханданович в воротах откровенно скучал.

Посреди тайма возникла странная пауза минуты на три, причину которой сразу установить не удалось. Позже сообщили, что кому-то на трибунах стало плохо. Игроки получили лишний случай перевести дыхание.

Сразу после возобновления встречи Ливерпуль мог забивать. Сначала Матип головой попал в перекладину после навеса Трента со штрафного, а буквально через минуту ван Дейк едва не замкнул подачу с углового. Удар капитана "красных" заблокировал Шкриняр. Интер ответил коварным ударом Чалханоглу с острого угла. Алиссон не без проблем, но справился. В итоге, 0:0 до перерыва и практически без моментов (за редким исключением) – сценарий, полностью устраивавший Клоппа. Мерсисайдцы не рисковали, помня о преимуществе после первой игры.

Лаутаро супеголом подарил Интеру надежду – Алексис подвел команду

Второй тайм активнее начал Ливерпуль. Забегал Салах, который на 52-й минуте был близок к забитому мячу. Снова каркас ворот сыграл за Интер – на этот раз мяч попал в штангу. Но и у Интера был супершанс. Лаутаро получил мяч в центре штрафной и мог отдать направо на свободного Дюмфриса, но решил бить сам и попал в защитника!

Правда, аргентинец быстро исправился – на 62-й минуте Мартинес положил сумасшедший голасо. Роскошный удар из-за пределов штрафной в дальнюю девятку без шансов для Алиссона. 0:1 – у Интера было еще полчаса.

Но очень быстро все испортил Алексис. Чилиец, имевший желтую карточку, въехал в голеностоп Фабиньо. Удаление от Антонио Матеу Лаоса и болезненный удар по перспективах "нерадзурри". Еще и Брозович вскоре покинул поле из-за травмы.

Снова не повезло Ливерпулю – третье попадание в каркас ворот! Салах ударом в касание с правой (!) оставил не у дел Хандановича, но стойка спасла Интер. В последние минуты подопечные Индзаги не смогли устроить финальный штурм. Ливерпуль отвел игру от своих ворот и вышел в четвертьфинал – голы Салаха и Фирмино на Сан-Сиро решили судьбу двухматчевого противостояния в пользу команды Клоппа.

Бавария вышла в 1/4 финала, забив 7 голов Зальцбургу – Левандовски провёл самый ранний хет-трик в истории ЛЧ