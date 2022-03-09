Интер минимально обыграл Ливерпуль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако прекратил участие в турнире. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Ливерпуль в первом тайме создал только один действительно острый момент, но после подачи со штрафного Матип пробил в перекладину. Интер создал больше возможностей, однако до настоящей опасности так и не доходило.

Ливерпуль проиграл Интеру, но вышел в четвертьфинал ЛЧ – шедевр Лаутаро не спас "нерадзурри", Алексис подвел

После перерыва Салах мог наконец-то забить, но пробил в штангу. А через 10 минут Лаутаро получил передачу от Санчеса и пробил из-за пределов штрафной, попав в дальний верхний угол. Салах снова пробил в стойку, а Ливерпуль так и не спасся от поражения, которое дало возможность пройти в 1/4 финала.