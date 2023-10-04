Антверпен U-19 и Шахтер U-19 играют во втором туре Юношеской лиги УЕФА 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч второго тура Юношеской лиги УЕФА Антверпен U-19 – Шахтер U-19 стартует в 13:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в бельгийском городке Льер.

Антверпен – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

В первом туре подопечные Алексея Белика разгромно проиграли Порту – 1:4. Антверпен со счетом 1:2 уступил Барселоне. Соответственно, обе команды пытаются набрать первые очки в группе H. В другом матче этого квартета Порту U-19 примет Барселону.

В чемпионате Украины U-19 Шахтер идет первым – 8 побед и 1 поражение. В Бельгии чемпионат U-19 не проводят, поэтому команду формировали фактически с нуля специально под Юношескую лигу УЕФА. Исполняющим обязанности главного тренера Антверпена U-19 является Томас Вильс, а основа команды собрана из футболистов 2007, 2006 и 2004 годов рождения.

Где смотреть игру Антверпен U-19 – Шахтер U-19 онлайн? Онлайн трансляция матча доступна на MEGOGO (при наличии соответствующей подписки).

Стартовые составы:

Антверпен U-19: Девалкенер – Рендерс, Деляпорт, Верстратен, Тейпенс – Смитс, Хореманс, Куртенс – Абдельхамид, Вандеплас, Годлен.

Шахтер U-19: Кравец – Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонский – Лосенко, Цуканов, Бундаш – Ющенко, Гармаш, Глущенко.