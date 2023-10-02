Матч Антверпен – Шахтер состоится в среду, 4 октября, в 19.45 по Киеву. "Горняки" стартовали в Лиге чемпионов с поражения от Порту, а теперь едут в гости к Антверпену, проигравшему стартовый матч Барселоне.

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Шахтер опережает Антверпен в клубном рейтинге УЕФА на 50 позиций, но в очной встрече считается аутсайдером. Специалисты Bwin на победу чемпиона Украины дают коэффициент 4.1, а на успех бельгийцев – 1.8. Ничья – 3.8.

Авторитетная контора Betfair отводит Шахтеру еще меньше шансов. Победа "горняков" представлена коэффициентом 4.25. В то время как результат в пользу Антверпена оценен в 1.75, а ничья – 3.75. Три очка Шахтера будут чуть ли не сенсацией.

Матч ожидается достаточно результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.68, а на соответствующий тотал меньше – 2.05. В составе донецкой команды голов больше всего ждут от Даниила Сикана (3.25) и Кевина Келси (3.5).

Шахтер на выходных потерпел первое поражение в УПЛ, уступив Ворскле. Антверпен три последних матча в чемпионате Бельгии свел в нулевым ничьим.

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