Шахтар зустрічається з Антверпеном у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Антверпен – Шахтар відбудеться у середу, 4 жовтня, о 19:45 за Києвом. "Гірники" стартували в Лізі чемпіонів з поразки від Порту, а тепер йдуть в гості до Антверпена, який програв стартовий матч Барселоні.

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Шахтар випереджає Антверпен у клубному рейтингу УЄФА на 50 позицій, але в очній зустрічі вважається аутсайдером. Фахівці Bwin на перемогу чемпіона України дають коефіцієнт 4.1, а на успіх бельгійців – 1.8. Нічия – 3.8.

Авторитетна контора Betfair відводить Шахтарю ще менше шансів. Перемога "гірників" представлена коефіцієнтом 4.25. Тоді як результат на користь Антверпена оцінений в 1.75, а нічия – 3.75. Три очки Шахтаря будуть мало не сенсацією.

Матч очікується досить результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.68, а на відповідний тотал менше – за 2.05. У складі донецької команди голів найбільше чекають від Данила Сікана (3.25) та Кевіна Келсі (3.5).

Шахтар на вихідних зазнав першої поразки в УПЛ, поступившись Ворсклі. Антверпен три останні матчі в чемпіонаті Бельгії звів до нульових нічиїх.

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