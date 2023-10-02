Донецкий клуб начал путешествие для участия в очередном еврокубковом поединке.

Сегодня, 2 октября, Шахтер отправился в Бельгию на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против Антверпена.

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Сначала "горняки" автобусом доедут в Польшу, а уже оттуда самолетом доберутся до Антверпена. Пресс-служба донецкого клуба опубликовала видео начала путешествия команды Патрика ван Леувена.

Напомним, дуэль между Антверпеном и Шахтером состоится в среду, 4-го октября. Начало встречи в 19:45 по Киеву.

К слову, в первом туре "горняки" на номинально домашней арене уступили Порту со счетом 1:3.

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