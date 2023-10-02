Антверпен – Шахтер: "горняки" отправились в Бельгию на матч Лиги чемпионов
Донецкий клуб начал путешествие для участия в очередном еврокубковом поединке.
Сегодня, 2 октября, Шахтер отправился в Бельгию на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против Антверпена.
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Сначала "горняки" автобусом доедут в Польшу, а уже оттуда самолетом доберутся до Антверпена. Пресс-служба донецкого клуба опубликовала видео начала путешествия команды Патрика ван Леувена.
Напомним, дуэль между Антверпеном и Шахтером состоится в среду, 4-го октября. Начало встречи в 19:45 по Киеву.
К слову, в первом туре "горняки" на номинально домашней арене уступили Порту со счетом 1:3.
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