Антверпен – Шахтар: "гірники" вирушили до Бельгії на матч Ліги чемпіонів
Донецький клуб розпочав подорож для участі у черговому єврокубковому поєдинку.
Сьогодні, 2 жовтня, Шахтар вирушив до Бельгії на матч 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти Антверпена.
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Спочатку "гірники" автобусом доїдуть до Польщі, а вже звідти літаком доберуться до Антверпена. Прес-служба донецького клубу опублікувала відео початку подорожі команди Патріка ван Леувена.
Нагадаємо, дуель між Антверпеном і Шахтарем відбудеться у середу, 4-го жовтня. Початок зустрічі о 19:45 за Києвом.
До слова, у першому турі "гірники" на номінально домашній арені поступились Порту з рахунком 1:3.
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