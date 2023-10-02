Донецький клуб розпочав подорож для участі у черговому єврокубковому поєдинку.

Сьогодні, 2 жовтня, Шахтар вирушив до Бельгії на матч 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти Антверпена.

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Спочатку "гірники" автобусом доїдуть до Польщі, а вже звідти літаком доберуться до Антверпена. Прес-служба донецького клубу опублікувала відео початку подорожі команди Патріка ван Леувена.

Нагадаємо, дуель між Антверпеном і Шахтарем відбудеться у середу, 4-го жовтня. Початок зустрічі о 19:45 за Києвом.

До слова, у першому турі "гірники" на номінально домашній арені поступились Порту з рахунком 1:3.

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