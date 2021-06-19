Футбольное противостояние между Англией и Шотландией всегда имело яркий политический подтекст, а в 2021 году на него наложилась история с шотландским референдумом о независимости. Конечно, на Западе во время турниров сборных уже не встретить того же уровня напряжения, которое было на островах конце ХХ в., но дух дерби перед матчем Евро-2020 никуда не исчез – английские и шотландские болельщики Уэмбли дружно освистали гимны друг друга.

Кроме политики, хватало и чисто футбольной драмы. В частности, на Евро-1996 "три льва" победили "тартановую армию" в группе, а пропущенный англичанами гол в матче с Нидерландами после четырёх забитых оставил скоттов без плей-офф. Сейчас история могла оказаться ещё печальнее – сборная Шотландии при симпатичном футболе проиграла Чехии в первом туре, поэтому для продолжения реальной борьбы за 1/8 финала необходимо было набирать очки. Англия же в случае победы могла бы официально выйти из группы.

Гарет Саутгейт внёс минимальные изменения в стартовый состав "трёх львов", заменив лишь фулбэков – Триппьер и Уокер уступили место для Шоу и Джеймса. Стив Кларк, в свою очередь, провёл серьезные перестановки: Тирни заменил Хендри на позиции левого центрбэка, Мактоминай с опорной зоны перешёл на место правого (Купер сел в запас), а над ними расположился 20-летний Гилмор. В центре вместо Армстронга выпустили Макгрегора. Слева в атаке вместо инертного Кристи появился мобильный Адамс, пару которому составил Дайкс.

Первый тайм развивался примерно так, как и ожидалось. Англия захватила инициативу, владея мячом 62% игрового времени, однако контроль был стерильным – "три льва" не только редко заходили в штрафную, но и зону перед ним почти не атаковали. Шотландия, в свою очередь, агрессивно прессинговала и раз за разом вылетала в контратаки. В целом, матч выглядел ровно, ведь обе команды страшно нервничали.

До перерыва они создали всего три голевых момента, но какие это были моменты! В двух из них прямое участие принял Стоунз: на 5-й минуте центральный защитник в последний момент успел подставить ногу, заблокировав удар Адамса в касание из пределов штрафной, а на 12-й Джон замкнул подачу с углового – штанга спасла Шотландию! Гости ответили на 29-й навесом с левого фланга на правый край, откуда сразу же низом выстрелил О'Доннел – быть бы голу, если бы Пикфорд не исполнил красивый сейв. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

После перерыва матч продолжился в том же ключе. Англия владела мячом, Шотландия контратаковала, а моментов было мало. Правда, в первой трети тайма счёт мог измениться в пользу обеих сборных. Так, на 48-й минуте Маунт мог вывести хозяев вперёд, сместившись на угол штрафной и мощно пробил под ближнюю штангу, однако Маршалл спас шотландцев. На 62-й хвататься за валидол пришлось англичанам – Дайкс после углового своевременно оказался на добивании, выстрелив с лёту в левую девятку, но Джеймс выбил мяч с линии ворот головой!

В середине второго тайма позиционной и контактной борьбы было больше, чем футбола. Обе команды не могли захватить превосходство друг над другом, а в заключительной фазе атак часто подводило исполнение – в частности, оно помешало Шоу на 73-й минуте, когда тот обыгрался в стеночку с Маунтом и с левого края штрафной сделал что-то посредственное между ударом и подачей. Получилось очень неточно. Адамс же на 78-й мог наказывать Стоунза за ошибку при перехвате заброса на дальнюю штангу – впрочем, Че не попал по мячу. На 79-й же Стерлинг упал в штрафной скоттов – на повторах показалось, что Робертсон наступил ему на ногу, но Матео Лаос и VAR проигнорировали эпизод.

В эндшпиле встречи команды выглядели устало, хотя на поле давно уже вышли свежие Грилиш, Рашфорд, Нисбет и Армстронг. Футбол обоих коллективов потерял целостность – в какой-то момент даже показалось, что Англию устроит ничья. В компенсированное время "три льва" таки могли вырвать победу вследствие опасного прострела Джеймса на линию вратарской, но на мяч бросилась ли не половина из обеих сборных. В конце концов, по нему так и не пробили. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.