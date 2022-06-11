Сборная Англии снова не смогла одержать первой победы в Лиге наций, разделив очки с Италией в родных стенах (0:0). Отчет читайте на "Футбол 24".

Вывеска матча Англии против Италии всегда приковывала внимание болельщиков. Битва финалистов Евро-2020 – что может пойти не так? Впрочем, не так было почти всё. И турнир полутоварищеский, и чемпионов Европы в заявке "Скуадры" осталось всего 12, да и вообще Роберто Манчини делает ставку на молодёжь. На игру против "трёх львов" он выставил де-факто резерв. Британцы в Лиге наций тоже не собираются выставлять сильнейший лайн-ап, придержав лидеров на банке, однако их основа была значительно мощнее.

В конце концов, и игра проходила не на Уэмбли, а на вулверхэмптонском Молинью. О финале Евро-2020 напоминало лишь несколько фамилий в составах команд и практически пустые трибуны – из-за беспорядков в Лондоне в тот день УЕФА наказало Англию матчем без болельщиков. Поддержать "трёх львов" смогли только три тысячи детей младше 14 лет.

Нет ничего удивительного, что в таких условиях сборные не горели желанием поднимать темп и идти в какие-то безумные размены. Первый тайм англичане и итальянцы провели на равных – Англия больше удерживала мяч в своём фирменном стерильном стиле с внезапными вбеганиями в штрафную, а Италия дольше комбинировала и выглядела более динамично. Тем не менее, матч нельзя было назвать скучным. Моментов хватало, причём три голевых шанса футболисты запороли уже в стартовые 10 минут.

"Скуадра" должна была открывать счёт на 3-й минуте в результате проникающего паса Пеллегрини и выстрела Фраттези метров с десяти – Давиде целился в дальний нижний угол, но не попал! "Три льва" могли наказать гостей через три минуты благодаря обрезке Доннаруммы – кипер отдал передачу в ноги Абрахаму, а Тамми, долго подстраиваясь, пробил мимо ближней штанги! На 10-й же минуте островитяне создали топ-эпизод без помощи соперника: Стерлинг прострелил с правого фланга в центр штрафной, а Маунт, отклеившись от защитников, замкнул ударом в касание. Перекладина спасла Италию!

После этого команды огрызнулись рядом опасных прострелов. Один из них Англия точно могла конвертировать в гол, однако комбинация вроде по типу Маунта завершилась выстрелом Грилиша в защитника. Правда, такой весёлый футбол команды чередовали с продолжительными спокойными отрезками.

В середине первого тайма фантастический шанс открыть счёт получил Тонали. Локателли из центра поля исполнил фантастическую диагональ на правый фланг, Ди Лоренцо тут же прострелил вдоль линии вратарской, а Пессина пяткой немного подрезал мяч – вышло точно в ноги Сандро. Хавбек Милана пробил с семи метров, но Ремсдейл чудом парировал его удар!

Ближе к перерыву Италия захватила преимущество во встрече, раскатывая довольно долгие позиционные атаки с большим количеством передач. Это вылилось в ещё два классных момента: на 41-й минуте Скамакка получил пас от Пессины и пробил с разворота с линии вратарской (над каркасом), а на 43-й Пессина принял прострел Ди Лоренцо и метров с 13-ти бахнул под перекладину – Ремсдейл парировал! В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма давила уже Англия. Подопечные Гарета Саутгейта повысили процент владения мячом, стали более агрессивно прессинговать (атаковали даже Доннарумму) и сильно прибавили в общей динамике. Команда уже не скучала на поле, что вылилось в два классных момента.

Так, на 52-й минуте Джеймс отдал точную подачу с правого фланга на дальнюю сштангойойку, а Стерлинг, развернувшись на углу вратарской, замкнул – выше ворот! На 55-й он же открылся под проникающий пас Грилиша и пробил в дальний угол метров с 10-ти, однако Доннарумма спас Италию!

Понимая, что рисунок игры изменился не в пользу "Скуадры", Роберто Манчини произвёл двойную замену. На 65-й минуте он снял Пеллегрини и Локателли, выпустив Эспозито и Ньонто. Одновременно с ним освежил состав и Гарет Саутгейт – и как освежил! Абрахама, Райса и Маунта заменили Кейн, Боуэн и Филлипс.

На несколько минут эти ходы позволили освежить игру. У хозяев было несколько перспективных вбеганий в штрафную в исполнении Кейна, Грилиша и Стерлинга, а гости имели полноценный момент – на 71-й минуте Ньонто с передачи Ди Лоренцо ворвался на правый край штрафной и пробил с острого угла. Мяч попал в наружную сторону сетки. Впрочем, довольно быстро игра выровнялась, а темп упал.

В последние 15 минут команды явно никуда не торопились, хотя тренеры пытались бросать в сражение футболистов с "банки". У "трёх львов" на поле вышли Сака и Геи, а "Скуадра Адзурра" обновила состав выходом Распадори, Кристанте и Флоренци. К сожалению, ни одного момента болельщики так и не увидели, так что финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Сборная Англии после этого матча остается на последней позиции в группе, имея в активе всего два очка за три тура. Италия же, набрав 5 зачётных баллов, лидирует.

Неплохой матч Англии

Англию очень сильно критиковали за старт в Лиге наций. Футбол "трёх львов" был стабильно скучен, команда создавала критически мало моментов, а результата не было даже в Венгрии. Впрочем, следует признать, что для команды Гарета Саутгейта этот турнир вообще не имеет значения – они не выиграли 7 из 15 поединков в ЛН. На английском телевидении тем временем комментируют эти неудачи, едва сдерживая желание зевнуть.

England sit bottom of Group A3 after tonight's result.



Will the English media begin to put the pressure on Gareth Southgate?#ENGITA | #NationsLeague pic.twitter.com/6LVjx5XGOe — Virgin Media Sport (@VMSportIE) June 11, 2022

Если вспомнить поединки с венграми и немцами, то можно было заметить, что англичане не очень напрягаются. На отдельных отрезках они демонстрировали агрессивный футбол с качественными моментами, но большую часть времени "три льва" занимались стерильным перекатом. Это не значит, что у команды нет проблем с завершающей частью позиционных атак – они есть, однако ситуация не критична.

В матче против Италии британцы уверенно доказали этот факт. Были и моменты, и перспективные намёки на них, и вообще игра была достаточно динамичной. При этом команда не изменила своему стилю. Подопечные Гарета Саутгейта всё так же ставили на контроль мяча (60% владения), быстро возвращая его после потерь в атаке и интенсивно прессингуя без него – "три льва" исполнили 8 высоких начал владения и выдали 8,2 PPDA. Для уровня сборных это очень круто, а тут ещё состав был далеко не основным.

Высокие начала владений в матче. Этот показатель показывает качество игры в переходных фазах

В позиционной структуре Англия также показала положительные сдвиги. В частности, очень интересно разыгрывали первую фазу позиционной атаки: команда либо формировала схему 2+3 (2 центрбека, над ними три центрхава), либо действовала ещё хитрее – Джеймс поднимался правым флангом, Райс смещался влево и образовывал тройку защитников, а Триппьер с позиции левого фулбека смещался в опорную зону, формируя ромб. Комбинируя в нём, британцы либо находили свободного игрока в глубине, либо смещали структуру итальянцев на один фланг и исполняли диагональ на другой.

На последней трети поля Англия не демонстрировала феерии, отчасти сбиваясь на длинные перекаты без продвижения. Отрезки со стерильным контролем мяча были довольно длительными, однако проникающих передач и вбеганий в зону 20-ти метров от ворот хватало. Весьма круто в этой работе выглядели Стерлинг (самый высокий показатель остроты пасов + несколько моментов), Грилиш (больше всего продвижений на дриблинге), Маунт и Джеймс (хорошие прострелы и набеги из глубины в штрафную). "Три льва" не очень старались, но в их игре были заметны наигранные механизмы раскрытия обороны.

Как следствие, 10 из 18 ударов сборной Англии прошли из границ штрафной, причем 90% этих выстрелов не стали следствием стандартов – подопечные Гарета Саутгейта наносили их с игры, после проникающих пасов и вбеганий на дриблинге (их было 8). При этом команда наработала на 1,77 ожидаемых голов. Правда, львиная часть этих xG приходится только на три момента.

Проблема в том, что в соперниках были молодые итальянцы и явные резервисты. С ними Англия сразу же задышала, однако даже на фоне такой Италии феерии не случилось – матч оказался достаточно равным, а паниковать защитникам и Доннарумме не пришлось. С другой стороны, британцы и против грандов уровня Германии демонстрируют такой же футбол с такой же эффективностью (и с теми же xG). Разница заключается только в стилистике.

График роста показателей ожидаемых голов в матче

Тем не менее, в игре островитян понравились механизмы работы на мяче и способы раскрытия обороны. Это было как минимум любопытно. Гарет Саутгейт доказал, что у него всё в порядке с идеями. Что самое главное, он и его подопечные получили важный опыт перед Мундиалем – именно для этого Лига наций и создана.

Италия очень перспективна

Роберто Манчини после катастрофы с Северной Македонией понял, что цикл старой команды завершился, а её тактические изюминки упёрлись в потолок возможностей – дальше расти было нереально. Нынешняя Италия нащупывает новый стиль, тотально экспериментирует и ищет таланты. Шансы выйти в основе сборной получают даже школьники и футболисты, никогда не игравшие в Серии А..

Нельзя сказать, что итальянцы выставили на матч с Англией откровенных ноунеймов, однако состав действительно походил на полурезерв – чего только стоит появление центрбека Фрозиноне в старте. Чуда от такой команды никто не ожидал, но она в довольно спокойной манере выдала приличный поединок. Особенно это касается первого тайма, в котором "Скуадра Адзурра" и стартовала более агрессивно, и завершила шикарно. Если бы не Ремсдейл и расточительство Скамакки, англичане пошли бы на перерыв с одним или даже двумя пропущенными голами.

Подопечные Роберто Манчини провели 12 ударов, 6 раз выстрелив из пределов штрафной. Все эти 6 попыток были проведены с игры, став следствием 7 продвижений в район 20-ти метров от ворот (на дриблинге или передачами). Суммарный показатель ожидаемых голов оказался достаточно серьёзным – 1,25 xG (по подсчётам Opta).

Италия выявила достаточно перспективную структуру игры. Большинство моментов пришло с правого фланга – там было пространство, которое гости сами создавали благодаря перегрузу зон. Кроме того, понравилось слаженное взаимодействие между Пессиной, Фреттези и Ди Лоренцо. Хорошие дальние передачи на ход Джованни и вбегания центрхавов на замыкание в штрафную принесли апеннинцам два фантастических шанса открыть счёт.

Минус заключался в некоторой однобокости атаки. Через левый фланг итальянцы атаковали не менее активно, чем через равый (34% против 40%), но слева в зоне перед штрафной практически не было контроля. При этом нельзя сказать, что этот край отдали сугубо под создание ширины, ведь отсюда проведено всего три кросса. "Скуадру" просто тянуло вправо.

Англия сумела подстроиться под такой футбол, выдав солидный второй тайм. Италия не провалилась в нём, но особой опасности для ворот Пикфорда команда уже не представляла. Замены не очень помогли в этой ситуации, хотя Ньонто снова нашёл свой момент.

С прессингом у "Скуадры" не сложилось (всего 12,5 PPDA), но с таким составом это ожидалось. Зато очень понравилось, как коллектив вёл единоборства – в этом плане англичан просто переехали. Подопечные Роберто Манчини выиграли 42 из 77 дуэлей, что очень круто. С подборами получалось не так хорошо, но этот аспект можно раскачать.

В целом, апеннинцы провели добротный поединок, выполнив главное задание на матч – оно заключалось в получении опыта. Новички постепенно обживаются на новом уровне, а Роберто Манчини стал лучше понимать где необходимо добавить и в чём его команда имеет превосходство. В целом же, первое место в группе смерти при таком составе показывает, что у новой Италии очень серьёзные перспективы. За процессом обновления "Скуадры" наблюдать очень интересно.