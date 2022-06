Вывеска матча Англии против Италии всегда приковывала внимание болельщиков. Битва финалистов Евро-2020 – что может пойти не так? Впрочем, не так было почти всё. И турнир полутоварищеский, и чемпионов Европы в заявке "Скуадры" осталось всего 12, да и вообще Роберто Манчини делает ставку на молодёжь. На игру против "трёх львов" он выставил де-факто резерв. Британцы в Лиге наций тоже не собираются выставлять сильнейший лайн-ап, придержав лидеров на банке, однако их основа была значительно мощнее.

В конце концов, и игра проходила не на Уэмбли, а на вулверхэмптонском Молинью. О финале Евро-2020 напоминало лишь несколько фамилий в составах команд и практически пустые трибуны – из-за беспорядков в Лондоне в тот день УЕФА наказало Англию матчем без болельщиков. Поддержать "трёх львов" смогли только три тысячи детей младше 14 лет.

Нет ничего удивительного, что в таких условиях сборные не горели желанием поднимать темп и идти в какие-то безумные размены. Первый тайм англичане и итальянцы провели на равных – Англия больше удерживала мяч в своём фирменном стерильном стиле с внезапными вбеганиями в штрафную, а Италия дольше комбинировала и выглядела более динамично. Тем не менее, матч нельзя было назвать скучным. Моментов хватало, причём три голевых шанса футболисты запороли уже в стартовые 10 минут.

"Скуадра" должна была открывать счёт на 3-й минуте в результате проникающего паса Пеллегрини и выстрела Фраттези метров с десяти – Давиде целился в дальний нижний угол, но не попал! "Три льва" могли наказать гостей через три минуты благодаря обрезке Доннаруммы – кипер отдал передачу в ноги Абрахаму, а Тамми, долго подстраиваясь, пробил мимо ближней штанги! На 10-й же минуте островитяне создали топ-эпизод без помощи соперника: Стерлинг прострелил с правого фланга в центр штрафной, а Маунт, отклеившись от защитников, замкнул ударом в касание. Перекладина спасла Италию!

После этого команды огрызнулись рядом опасных прострелов. Один из них Англия точно могла конвертировать в гол, однако комбинация вроде по типу Маунта завершилась выстрелом Грилиша в защитника. Правда, такой весёлый футбол команды чередовали с продолжительными спокойными отрезками.

В середине первого тайма фантастический шанс открыть счёт получил Тонали. Локателли из центра поля исполнил фантастическую диагональ на правый фланг, Ди Лоренцо тут же прострелил вдоль линии вратарской, а Пессина пяткой немного подрезал мяч – вышло точно в ноги Сандро. Хавбек Милана пробил с семи метров, но Ремсдейл чудом парировал его удар!

Ближе к перерыву Италия захватила преимущество во встрече, раскатывая довольно долгие позиционные атаки с большим количеством передач. Это вылилось в ещё два классных момента: на 41-й минуте Скамакка получил пас от Пессины и пробил с разворота с линии вратарской (над каркасом), а на 43-й Пессина принял прострел Ди Лоренцо и метров с 13-ти бахнул под перекладину – Ремсдейл парировал! В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма давила уже Англия. Подопечные Гарета Саутгейта повысили процент владения мячом, стали более агрессивно прессинговать (атаковали даже Доннарумму) и сильно прибавили в общей динамике. Команда уже не скучала на поле, что вылилось в два классных момента.

Так, на 52-й минуте Джеймс отдал точную подачу с правого фланга на дальнюю сштангойойку, а Стерлинг, развернувшись на углу вратарской, замкнул – выше ворот! На 55-й он же открылся под проникающий пас Грилиша и пробил в дальний угол метров с 10-ти, однако Доннарумма спас Италию!

Понимая, что рисунок игры изменился не в пользу "Скуадры", Роберто Манчини произвёл двойную замену. На 65-й минуте он снял Пеллегрини и Локателли, выпустив Эспозито и Ньонто. Одновременно с ним освежил состав и Гарет Саутгейт – и как освежил! Абрахама, Райса и Маунта заменили Кейн, Боуэн и Филлипс.

На несколько минут эти ходы позволили освежить игру. У хозяев было несколько перспективных вбеганий в штрафную в исполнении Кейна, Грилиша и Стерлинга, а гости имели полноценный момент – на 71-й минуте Ньонто с передачи Ди Лоренцо ворвался на правый край штрафной и пробил с острого угла. Мяч попал в наружную сторону сетки. Впрочем, довольно быстро игра выровнялась, а темп упал.

В последние 15 минут команды явно никуда не торопились, хотя тренеры пытались бросать в сражение футболистов с "банки". У "трёх львов" на поле вышли Сака и Геи, а "Скуадра Адзурра" обновила состав выходом Распадори, Кристанте и Флоренци. К сожалению, ни одного момента болельщики так и не увидели, так что финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Сборная Англии после этого матча остается на последней позиции в группе, имея в активе всего два очка за три тура. Италия же, набрав 5 зачётных баллов, лидирует.

Неплохой матч Англии

Англию очень сильно критиковали за старт в Лиге наций. Футбол "трёх львов" был стабильно скучен, команда создавала критически мало моментов, а результата не было даже в Венгрии. Впрочем, следует признать, что для команды Гарета Саутгейта этот турнир вообще не имеет значения – они не выиграли 7 из 15 поединков в ЛН. На английском телевидении тем временем комментируют эти неудачи, едва сдерживая желание зевнуть.

England sit bottom of Group A3 after tonight's result.



Will the English media begin to put the pressure on Gareth Southgate?#ENGITA | #NationsLeague pic.twitter.com/6LVjx5XGOe