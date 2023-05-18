В.о. головного тренера Динамо Олександр Шовковський напередодні теж стежив за протистоянням іспанського та англійського грандів у півфіналі Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті повністю переграв Реал, забивши аж 4 м'ячі, та заслужено прорвався у фінал ЛЧ, де протистоятиме Інтеру 10 червня.

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Олександр Шовковський у своєму Instagram опублікував коротке відео з розгубленим та засмученим Карло Анчелотті. "Кращий кадр навіть підібрати складно після перегляду цього півфіналу", – написав тренер киян.

Хоч Реал і завершив виступи в ЛЧ, але Прімера продовжується. 21 травня підопічні Анчелотті протистоятимуть Валенсії. Динамо в УПЛ 20 числа завітає в гості до Олександрії.

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