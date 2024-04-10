Для главного тренера Реала Карло Анчелотти матч против Манчестер Сити в Лиге чемпионов стал юбилейным.

"Сливочные" в четвертьфинале ЛЧ сыграли вничью с “горожанами” 3:3. Для Карло Анчелотти, наставника Реала, эта игра стала особенной.

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Для итальянского специалиста матч с Манчестер Сити стал 200-м на тренерском мостике в Лиге чемпионов. Карло Анчелотти стал первым тренером, которому покорилось это достижение. Второе место по этому показателю занимает Алекс Фергюсон (190 матчей), 3-е – Арсен Венгер (178 матчей). Пеп Гвардиола, который занимает 4-е место, провел 168-й матч в турнире как тренер.

Отметим, что Анчелотти также является лидером среди тренеров по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов. Итальянец выигрывал турнир дважды с Миланом и дважды с Реалом.

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