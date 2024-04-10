"Ровный матч с жесткой борьбой. Пока нам удавалось высоко прессинговать, все шло очень хорошо. Мы старались извлекать выгоду из переходных фаз.

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Чего мы не ожидали, так это гола со штрафного мяч Бернарду Силвы. Но мы хорошо отреагировали, очень хорошо действовали на протяжении 60 минут. Все шло хорошо до тех пор, пока у нас были силы на высокий прессинг и создание "горожанам" неудобств во время владения мячом.

Удивил ли я Манчестер Сити схемой? Думаю, да. Второй гол был разыгран идеально, футболисты здорово все сделали. С Винисиусом и Родриго на левом фланге мы имели возможность создавать моменты. И мы это делали. Я доволен.

Я хотел, чтобы у нас после матча было небольшое преимущество, но и так мы должны быть довольны. Мы бились, и если будем так действовать во втором матче, то сможем пройти дальше", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что ответный матч между Манчестер Сити и Реалом в 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в среду, 17 апреля.

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