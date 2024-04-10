Для головного тренера Реала Карло Анчелотті матч проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів став ювілейним.

"Вершкові" у чвертьфіналі ЛЧ зіграли внічию з "містянами" 3:3. Для Карло Анчелотті, наставника Реала, ця гра стала особливою.

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Для італійського фахівця матч з Манчестер Сіті став 200-м на тренерському містку в Лізі чемпіонів. Карло Анчелотті став першим тренером, якому підкорилося це досягнення. Друге місце цим показником посідає Алекс Фергюсон (190 матчів), 3-тє – Арсен Венгер (178 матчів). Пеп Гвардіола, який посідає 4-е місце, провів 168-й матч у турнірі як тренер.

Зазначимо, що Анчелотті також є лідером серед тренерів за кількістю виграних кубків Ліги чемпіонів. Італієць вигравав турнір двічі з Міланом та двічі з Реалом.

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