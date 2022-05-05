Карло Анчелотти стал первым тренером, который 5 раз выводил свои команды в финалы Лиги чемпионов, информирует Opta.

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1 – видео голов и обзор матча

Итальянец это трижды делал с Миланом (2003, 2005, 2007 годы) и во второй раз с Реалом (2014 и 2022 годы). Пока Анчелотти проиграл только один финал, но это исключение очень настораживает. Это тот самый безумный матч в Стамбуле-2005, где Милан позволил Ливерпулю отыграться с 0:3, а затем выиграть серию пенальти. Именно "красные" будут соперником Реала 28 мая в парижском финале этого года.

А вот у Гвардиолы не слишком приятная статистика – он вылетел на стадии полуфинала ЛЧ в шестой раз и повторил антирекорд Моуринью. Испанец дважды терпел неудачу с Барселоной (2010 и 2012), трижды с Баварией (2014, 2015 и 2016), а теперь "премьера" с Ман Сити.

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