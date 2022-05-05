Керманичі Реала та Ман Сіті мали зовсім різні статистичні відзнаки після очного матчу у півфіналі Ліги чемпіонів.

Карло Анчелотті став першим тренером, який 5 разів виводив свої команди у фінали Ліги чемпіонів, інформує Opta.

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Італієць тричі це робив з Міланом (2003, 2005, 2007 роки) і вдруге з Реалом (2014 та 2022 роки). Наразі Анчелотті програв лише один фінал, але цей виняток неабияк насторожує. Це той самий божевільний матч у Стамбулі-2005, де Мілан дозволив Ліверпулю відігратися з 0:3, а потім виграти серію пенальті. Саме "червоні" будуть суперником Реала 28 травня у паризькому фіналі цього року.

Натомість у Гвардіоли не надто приємна статистика – він вилетів на стадії півфіналу ЛЧ вшосте і повторив антирекорд Моурінью. Іспанець двічі зазнавав невдачі з Барселоною (2010 і 2012), тричі з Баварією (2014, 2015 і 2016), а тепер "прем'єра" з Ман Сіті.

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