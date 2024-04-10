"Лунин отыграл очень хорошо. Ногами все было очень хорошо... Последние два гола были такими, от которых не спасешь.

Лунин подарил Манчестер Сити гол на второй минуте четвертьфинала Лиги чемпионов

Ну если бы не первый мяч, был бы обычный матч от Лунина. Не думаю, что первый гол повлиял на него", – цитирует Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, Реал пропустил уже на 2-й минуте со штрафного – все ждали навеса во вратарскую площадку, тогда как Бернарду Силва закрутил в ближний угол. Лунин откровенно проспал момент и не успел среагировать на выстрел.

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