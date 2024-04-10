"Лунін відіграв дуже добре. Ногами все було дуже добре... Останні два голи були такими, від яких не врятуєш.

Лунін подарував Манчестер Сіті гол на другій хвилині чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Ну якби не перший м'яч, був би звичайний матч від Луніна. Не думаю, що перший гол вплинув на нього", – цитує Анчелотті Madrid Universal.

Нагадаємо, Реал пропустив вже на 2-й хвилині зі штрафного – всі чекали навісу у воротарський майданчик, тоді як Бернарду Сілва закрутив у ближній кут. Лунін відверто проспав момент і не встиг зреагувати на постріл.

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