"Це поразка, таке трапляється у футболі, ми повинні вчитися на них. Іноді ти просто граєш проти кращого суперника. Минулого року були кращими ми, а цього року – вони.

Манчестер Сіті – Реал – 4:0 – відео голів і огляд матчу з дублем Бернарду та зіпсованим рекордом Анчелотті

Це був хороший сезон. Прохід до півфіналу – теж успіх. З цією командою можна боротися за перемогу, що ми й зробили минулого року.

Ніхто в мені не сумнівається. Гадаю, президент чітко висловився щодо цього 15 днів тому. Наступного сезону я теж буду в клубі, щоб боротися за чергову перемогу у Лізі чемпіонів", – цитує Анчелотті Madrid Zone.

Нагадаємо, у першому півфіналі команди розійшлись миром (1:1), а у матчі-відповіді Манчестер Сіті забив у ворота Тібо Куртуа чотири сухих голи. У фіналі "містяни" зіграють з Інтером.

Манчестер Сіті вийшов у фінал Ліги чемпіонів, знищивши Реал у рідних стінах – Мадрид пропустив чотири голи