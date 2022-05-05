Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов и уже получил первые ожидания от решающего поединка с Ливерпулем.

"Не могу сказать, что мы к этому привыкли, но сегодня повторилось то, что произошло против Челси, а также против ПСЖ. Если вы спросите почему, именно история этого клуба помогает нам идти дальше, когда кажется, что мы вылетели.

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Игра была близка к завершению, и нам удалось обнаружить последние силы. Мы провели хорошую игру против сильного соперника. Когда мы смогли сравнять счет, у нас было психологическое преимущество в дополнительное время. Случилось что-то удивительное. Мы играли с очень сильными командами, которые в начале сезона верили, что выиграют Лигу чемпионов – ПСЖ, Челси, Манчестер Сити.

Большая заслуга принадлежит игрокам, а также фанатам, поддерживающим команду не только во время матча, но и накануне. А вес футболки, которую чувствуют игроки, одевая ее – гордость клуба. Я счастлив попасть в финал, который состоится в Париже, сыграть там против другого великого соперника. Это будет фантастическая игра. Для меня финал с Ливерпулем похож на дерби, потому что я продолжаю быть эвертонцем", – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, Реал одолел Манчестер Сити в ответном матче (3:1), забив два гола за 2 минуты и переведя игру в овертайм, где и добил соперника. Команду Анчелотти в финале ЛЧ ожидает Ливерпуль.

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