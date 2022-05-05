Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився емоціями від виходу в фінал Ліги чемпіонів та вже має перші очікування від вирішального поєдинку з Ліверпулем.

"Не можу сказати, що ми звикли до цього, але сьогодні повторилось те, що сталося проти Челсі, а також проти ПСЖ. Якщо ви запитаєте чому, то саме історія цього клубу допомагає нам йти далі, коли здається, що ми вилетіли.

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Гра була близька до завершення, і нам вдалося знайти останні сили. Ми провели хорошу гру проти сильного суперника. Коли ми змогли зрівняти рахунок, у нас була психологічна перевага в додатковий час. Сталося щось дивовижне. Ми грали з дуже сильними командами, які на початку сезону вірили, що виграють Лігу чемпіонів – ПСЖ, Челсі, Манчестер Сіті.

Велика заслуга належить гравцям, а також фанатам, які підтримують команду не тільки під час матчу, але й напередодні. А вага футболки, яку відчувають гравці, одягаючи її, – гордість клубу. Я щасливий потрапити у фінал, який відбудеться у Парижі, зіграти там проти іншого великого суперника. Це буде фантастична гра. Для мене фінал з Ліверпулем схожий на дербі, тому що я продовжую бути евертонцем", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Реал здолав Манчестер Сіті у матчі-відповіді (3:1), забивши два голи за 2 хвилини та перевівши гру в овертайм, де і добив суперника. Команду Анчелотті у фіналі ЛЧ очікує Ліверпуль.

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