Главный тренер Реала Карл Анчелотти поделился ожиданиями от выездного матча против Селитка в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов и предостерег от недооценки соперников.

"Нас считали андердогами в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Мы не против быть андердогами и сейчас. Мы стали лучше.

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У нас непростая группа. Селтик – сильная команда. Мы также должны уважать Шахтер и РБ Лепциг. В группе могут быть сюрпризы. Вспомните прошлый год с Шерифом – все может случится", – цитирует Анчелотти ВВС.

Напомним, Реал стартует в группе Лиги чемпионов выездным поединком против Селтика. В параллельном матче РБ Лейпциг примет Шахтер. Обе встречи начнуться в 22:00.

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