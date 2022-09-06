Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився очікуваннями від виїзного матчу проти Селітка у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів і застеріг від недооцінки суперників.

"Нас вважали андердогами у минулому сезоні Ліги чемпіонів. Ми не проти бути андердогами і зараз. Ми стали кращими.

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У нас непроста група. Селтік – сильна команда. Ми також повинні поважати Шахтар та РБ Лепциг. У групі можуть бути сюрпризи. Згадайте минулий рік з Шерифом – все може трапитися", – цитує Анчелотті ВВС.

Нагадаємо, Реал стартує у групі Ліги чемпіонів виїзним поєдинком проти Селтіка. У паралельному матчі РБ Лейпциг прийматиме Шахтар. Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00.

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