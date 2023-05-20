Пресса была права относительно кредита доверия, который Карло Анчелотти сохраняет от руководства Реала после вылета из Лиги чемпионов от Манчестер Сити.

"Сезон можно было провести лучше, но и так неплохо. Конечно, мы недовольны чемпионатом, но в других турнирах мы боролись до конца. И выиграли 3 трофея.

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Очевидно, что вылет из ЛЧ причиняет боль, но мы не должны забывать, что это был полуфинал. Мы были близки к еще одному финалу, нам больно… Но иногда встречаешь команду, которая играет лучше. Теперь нужно смотреть в следующий розыгрыш.

Думаю, что все знают, каково мое положение и условия контракта. Он рассчитан до 2024 года, и я хочу его доработать. Вчера мы встретились с Флорентино Пересом. Он выразил свою поддержку, мы говорили о поражении от Ман Сити. Мы продолжим с верой в положительный результат. Да, я получил гарантии продолжения работы", – приводит слова Анчелотти Marca.

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