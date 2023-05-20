Анчелотти лично подтвердил решение Реала относительно своего будущего
Пресса была права относительно кредита доверия, который Карло Анчелотти сохраняет от руководства Реала после вылета из Лиги чемпионов от Манчестер Сити.
"Сезон можно было провести лучше, но и так неплохо. Конечно, мы недовольны чемпионатом, но в других турнирах мы боролись до конца. И выиграли 3 трофея.
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Очевидно, что вылет из ЛЧ причиняет боль, но мы не должны забывать, что это был полуфинал. Мы были близки к еще одному финалу, нам больно… Но иногда встречаешь команду, которая играет лучше. Теперь нужно смотреть в следующий розыгрыш.
Думаю, что все знают, каково мое положение и условия контракта. Он рассчитан до 2024 года, и я хочу его доработать. Вчера мы встретились с Флорентино Пересом. Он выразил свою поддержку, мы говорили о поражении от Ман Сити. Мы продолжим с верой в положительный результат. Да, я получил гарантии продолжения работы", – приводит слова Анчелотти Marca.
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