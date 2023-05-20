"Сезон можна було провести краще, але й так непогано. Звичайно, ми незадоволені чемпіонатом, але в інших турнірах ми боролися до кінця. І виграли 3 трофеї.

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Очевидно, що виліт з ЛЧ завдає болю, але ми не повинні забувати, що це був півфінал. Ми були близькими до ще одного фіналу, нам боляче…Але іноді натрапляєш на команду, яка грає краще. Тепер треба дивитися у наступний розіграш.

Гадаю, що всі знають, яке моє становище й умови контракту. Він розрахований до 2024 року, і я хочу його допрацювати. Вчора ми мали зустріч з Флорентіно Пересом. Він висловив свою підтримку, ми говорили про поразку від Ман Сіті. Ми продовжимо з вірою у позитивний результат. Так, я отримав гарантії продовження роботи", – наводить слова Анчелотті Marca.

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