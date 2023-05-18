После вылета из Лиги чемпионов испанские СМИ называют сезон "бланкос" провальным. Больше всего достается Карло Анчелотти, который в Манчестере оставил на скамье запасных Рюдигера, отдав предпочтение своему любимцу – Эдеру Милитао. Еще одно кадровое решение Карлетто тоже вызвало серьезные претензии.

А вот фанаты не считают итальянского специалиста главным виновником всех бед Реала. Они избрали более неожиданного антигероя. Андрей Лунин, к слову, может гордиться тем, что опережает шесть партнеров в специальном опросе издания Marca.

В общем, жалкое выступление мадридцев в Испании описывают двумя унизительными словами, которые мы озвучили в очередном выпуске на Youtube-канале "Футбол 24". Там же можно узнать теневого героя в команде Гвардиолы и момент X для каталонского наставника.

Ман Сити вышел в финал ЛЧ, уничтожив Реал – 4 гола "горожан", гениальная простота Пепа, испуганный Мадрид и фиаско Анчелотти