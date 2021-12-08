"У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и сразиться за это в Лиге чемпионов. Нет команды такого класса, которая выиграет ее по явному преимуществу, – будет серьезная борьба.

Реал – Интер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Наша команда не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны. Но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе.

Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не беспокоит. Что бы ни случилось, попытаемся завоевать этот трофей", – цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, в заключительном матче группового этапа мадридцы победили Интер (2:0) и заняли первое место в группе D, где последним финишировал Шахтер.

Атлетико прорвался в плей-офф Лиги чемпионов, Милан проиграл Ливерпулю, Реал одолел Интер и выиграл группу Шахтера