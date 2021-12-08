"У нас є все необхідне для того, щоб перемогти у чемпіонаті Іспанії та поборотися за це у Лізі чемпіонів. Немає команди такого класу, яка виграє її за явною перевагою, – буде серйозна боротьба.

Реал – Інтер – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Наша команда не з тих, що здатні грати з високо піднятою лінією оборони. Але це висококласна команда з великим досвідом та волею до перемоги.

Важливо, що ми фінішували першими в групі, а жеребкування мене не турбує. Хоч би що трапилося, спробуємо завоювати цей трофей", – цитує Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у заключному матчі групового етапу мадридці перемогли Інтер (2:0) та посіли першу сходинку у групі D, де останнім фінішував Шахтар.

Атлетіко прорвався у плей-офф Ліги чемпіонів, Мілан програв Ліверпулю, Реал здолав Інтер і виграв групу Шахтаря