Соперники еще до матча гарантировали себе место в плей-офф, но мадридцы не собирались разочаровывать своих болельщиков.

Шахтер – Шериф – 1:1 – видео голов и обзор матча

Тони Кроос красивым дальним выстрелом открыл счет в поединке. Второй гол Реала стал еще более зрелищным, на этот раз отличился Асенсио. Испанец с угла штрафной площадки сумел поразить дальнюю девятку, голкипер даже не среагировал на этот удар.

Реал занял первое место в группе D, Интер – второй.

Атлетико прорвался в плей-офф Лиги чемпионов, Милан проиграл Ливерпулю, Реал одолел Интер и выиграл группу Шахтера