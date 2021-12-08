Реал – Интер – 2:0 – видео голов и обзор матча
06:00 - Читати українською
Реал и Интер встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
17’ Тони Кроос
79’ Марко Асенсио
Николо Барелла 64’
17’ Тони Кроос
64’ Николо Барелла
79’ Марко Асенсио
Соперники еще до матча гарантировали себе место в плей-офф, но мадридцы не собирались разочаровывать своих болельщиков.
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Тони Кроос красивым дальним выстрелом открыл счет в поединке. Второй гол Реала стал еще более зрелищным, на этот раз отличился Асенсио. Испанец с угла штрафной площадки сумел поразить дальнюю девятку, голкипер даже не среагировал на этот удар.
Реал занял первое место в группе D, Интер – второй.
Атлетико прорвался в плей-офф Лиги чемпионов, Милан проиграл Ливерпулю, Реал одолел Интер и выиграл группу Шахтера
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