Аллегри: Симеоне создал сильную психологию в Атлетико

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

"Нас ожидает очень важный матч 1/8 финала. За последние 4 года мы сыграли во многих матчах высокого уровня, и завтра будет еще один. Атлетико – очень организованная команда и хорошо играет в защите.

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Ювентус растет физически, психологически и технически. Нам нужно продолжать в том же духе, потому что наступает самый важный отрезок сезона.

Завтра нам нужно быть сконцентрированными. Мы знаем, что встречаемся с очень компактной командой, которая извлекает максимум пользы из стандартов и в последние годы достигла больших успехов в Европе.

Симеоне создал сильную психологию Атлетико не только в Европе, но и в Ла Лиге. Это и помогло им добиться превосходного результата.

В Лиге чемпионов перед нами нет обязательств, скорее, это наша цель. Здесь все часто зависит от деталей, которые могут сложиться как в твою пользу, так и против тебя.

То, что у нас есть Криштиану – это преимущество. Но его одного недостаточно. Вся команда должна показать хорошую игру.

Сами Хедира не поехал с нами на этот матч. Он остался в Турине для медобследования. Дибала завтра сыграет", – цитирует Аллегри официальный сайт клуба.

Поединок Атлетико – Ювентус состоится завтра 20 февраля, начало в 22:00.

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