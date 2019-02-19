Атлетико – Ювентус: Роналду имеет впечатляющую статистику в противостояниях с мадридцами

Ювентус встретится с Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Нападающий "старой Синьоры" Криштиану Роналду обычно очень плодотворно проводит матчи с мадридцами. Подопечным Диего Симеоне нужно больше всего остерегаться 7-го номера Ювентуса, считает beinsports.com.

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22 гола Роналду забил в ворота Атлетико, среди которых 3 хет-трика. Только Севилья (27) и Хетафе (23) пострадали от португальца больше.

10 из этих 22-х голов Криштиану забил в выездных матчах с "матрасниками". Больше форвад забивал только на полях Барселоны и Севильи – по 12 мячей.

8 раз Роналду пробивал пенальти в ворота Атлетико и реализовал их все.

6 раз Криштиану встречался с мадридцами в Лиге чемпионов и проиграл лишь раз. Правда, победа во втором полуфинальном матче сезона 2016/17 году (2:1) Не помогла команде Диего Симеоне выйти в финал турнира.

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Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико – Ювентус состоится завтра, 20 февраля, в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.