Аллегри нашел позитив в поражении от Манчестер Юнайтед

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал домашнее поражение своих подопечных (1:2) от английского Манчестер Юнайтед.

"Поражением мы разочарованы, поскольку команда играла хорошо. Стоит добавлять в завершающей стадии атаки, потому что нам не удается поставить точку в матчах, которые мы контролируем.

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Тем не менее, мы все еще возглавляем группу. Победа и поражение в матчах с Манчестер Юнайтед – приемлемый результат, если не принимать во внимание ход этих встреч.

Перспектива такова, что это должно принести пользу нам – мы обязаны научиться не выключаться в такие момент. В минувшие выходные я видел, как Манчестер Юнайтед в таком же стиле сыграл в АПЛ: они мало что показали за 80 минут, а затем одержали победу при схожих обстоятельствах.

В футболе можно выиграть или проиграть. Хорошие новости в том, что мы проиграли наименее важный матч", – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что накануне "зебры" уступили МЮ дома. На гол Криштиану Роналду манкунианцы ответили голом Маты со штрафного, а на 90-й минуте туринец Алекс Сандро срезал мяч в собственные ворота.

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