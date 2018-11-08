Ювентус – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед на выезде взял реванш у туринского Ювентуса за поражение дома на групповом этапе Лиги чемпионов. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Ювентус забил первым усилиями Криштиану Роналду, который роскошным ударом на 65-й минуте поразил ворота своей бывшей команды.

Лига чемпионов: Манчестер Юнайтед в волевом стиле одолел Ювентус – шедевры Роналду и Маты, конфуз Щенсны в эндшпиле

Зато Манчестер Юнайтед забивал под занавес встречи. Сначала Мата классно исполнил штрафной удар, а на 90-й минуте после суматохи в штрафной туринцев мяч влетел в ворота от защитника "зебр" Алекса Сандро.

Лига чемпионов 2018/19, группа H, 4-й тур

Ювентус – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Роналду, 65 – Мата, 86, Алекс Сандро, 90 (автогол)