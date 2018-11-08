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Аллегрі знайшов позитив у поразці від Манчестер Юнайтед

11:17 847 Читать на русском
Аллегрі знайшов позитив у поразці від Манчестер Юнайтед
Массіміліано Аллегрі / ФК Ювентус

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував домашню поразку своїх підопічних (1:2) від англійського Манчестер Юнайтед.

"Поразкою ми розчаровані, оскільки команда грала добре. Варто додавати у завершальній стадії атаки, тому що нам не вдається поставити крапку в матчах, які ми контролюємо.

Ювентус – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Тим не менше, ми все ще очолюємо групу. Перемога та поразка в матчах із Манчестер Юнайтед – прийнятний результат, якщо не брати до уваги хід цих зустрічей.

Перспектива така, що це повинно принести користь нам – ми зобов'язані навчитися не вимикатися в такі моменті. Минулих вихідних я бачив, як Манчестер Юнайтед у такому ж стилі зіграв в АПЛ: вони мало що продемонстрували за 80 хвилин, а потім здобули перемогу за схожих обставин.

У футболі можна виграти або програти. Добрі новини в тому, що ми програли найменш важливий матч", – цитує Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, що напередодні "зебри" поступилися МЮ вдома. На гол Кріштіану Роналду манкуніанці відповіли голом Мати зі штрафного, а на 90-й хвилині туринець Алекс Сандро зрізав м'яч у власні ворота.

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Ювентус - Манчестер Юнайтед: Середа 07 листопада 2018

Ювентус
Матч завершено
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Ювентус - Манчестер Юнайтед
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