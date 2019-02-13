Реал на выезде победил Аякс – Асенсио забил скандальный победный гол

Реал в очень тяжёлом матче одержал победу над Аяксом в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 1/8 финала, первый матч

Аякс – Реал Мадрид – 1:2

Голы: Зиеш, 75 – Бензема, 60, Асенсио, 87

Первый тайм прошел при колоссальном преимуществе молодых аяксидов. В стартовые 10 минут амстердамцы вообще не выпускали Реал дальше центра поля, заставляя Каземиро и Бейла опускаться на помощь своим защитникам. Это работало не всегда: так, на 9-й минуте Мазрауи отобрал мяч на чужой половине поля, обыгрался с Тадичем и пробил с правого края штрафной – мяч прошёл в метре от штанги! Через минуту Ван Де Бэек вполне мог претендовать на пенальти, ведь Кроос во время суеты во вратарской площадке ощутимо врезался в него, но свисток арбитра Дамир Скомины молчал.

"Сливочные" постепенно смогли немного выровнять ход встречи. В составе гостей особенно выделялся Винисиус, которого Мазрауи не мог сдержать никак. На 14-й минуте бразилец получил шанс вывести Реал вперёд, на скорости сместившись с фланга в штрафную и пробив в дальнюю девятку – Онана в красивом прыжке спас Аякс. Впрочем, после серии контрвыпадов без логического завершения "бланкос" вновь просели, а амстердамцы всё чаще стали перехватывать передачи и зажимать соперника на чужой половине.

Успешный прессинг аяксидов на 26-й минуте привел к супермоменту. Хозяева перехватили мяч на фланге, откуда последовал пас в штрафную на Тадича; Рамос не решился идти в контакт, а Душан уже в падении пробил в дальний угол – штанга спасла Реал! Следующий шанс отличиться Аякс получил на 36-й после красивой комбинации: Ван Де Бэек принял поперечный пас в штрафной и в касание перевёл круглого немного вправо, отрезав Регилона. Зиеш оказался прямо перед Куртуа, но пробить вратаря не смог! Впрочем, через минуту Де Йонг замкнул подачу с углового, Тибо спас, а Тальяфико добил – быть бы голу, если бы у Дамира Скомины не было видеоповтора. Он посмотрел его и отменил забитый мяч через из-за весьма сомнительного офсайда у Тадича. Реал устоял.

Второй тайм начался с размена фантастическими моментами. На 51-й минуте Модрич с правого фланга отдал пас пяткой на Карвахаля, а тот выполнил передачу в штрафную в спины защитникам – её мощным ударом в правый нижний угол завершил Бензема, но Онана спас Аякс. В следующей же атаке Нерес вырвался один на один с Куртуа, оторвавшись от всей защиты гостей – Тибо сократил угол обстрела и парировал удар Давида. Впрочем, после такой остроты хозяева отступили назад, дав Реалу возможность подержать мяч.

Это было ошибкой. Сначала мадридцы не знали, как преодолеть агрессивное сопротивление аяксидов, но мяч всё равно двигался под их контролем. На 60-й минуте это принесло успех в точке, где Реал имел наибольшее преимущество: Регилон забросил мяч за спину Мазрауи, а Винисиус оторвался от него, вошел в штрафную, обошел всю защиту Аякса и выкатил под удар Бензема. Карим расстрелял дальнюю девятку метров с 9-ти – 0:1!

Тут бы Реалу и дожать неопытных амстердамцев, но в следующие 10 минут ничего опасного на поле не произошло. Аякс постепенно отходил от шока и стал играть смелее, заработав неплохой штрафной на 71-й минуте – Зиеш пробил в девятку, но Куртуа всё контролировал. Эрик Тен Хаг выпустил на поле Каспера Дольберга, и дело пошло: на 74-й он избежал офсайда и из пределов штрафной пробил выше, а через минуту принял участие в голе своей команды. Аякс перехватил мяч на чужой половине поля, Нерес подхватил его и прострелил в штрафную, Дольберг пропустил, а Зиеш замкнул в левый нижний угол – 1:1!

Реал попытался вырвать победу, но ничего более острого, чем удары Асенсио на 79-й минуте мимо левой штанги подопечные Сантьяго Солари не создали. Аякс тоже не отсиживался, но сил дожать мадридцев молодой команде не хватало. Казалось, всё завершится ничейным счётом, но на 87-й минуте после перехвата центре поля Реал провёл атаку с передачей Карвахаля с правого фланга на дальнюю штангу. Онана пролетел мимо мяча, а Марко Асенсио замкнул в пустой угол – 1:2! Впрочем, перед пасом на Карвахаля Васкес откровенно фолил в центре поля, но Дамир Скомина, послушав помощника с видеоповтором, решил зафиксировать гол. Вероятно, в комнате VAR подумали, что Де Йонг не принимал участие в обороне.

После этого Аякс уже не пришёл в себя. Реал довёл матч до победного финала, но судьба выхода в четвертьфинал будет решаться на "Сантьяго Бернабеу".