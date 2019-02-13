Аякс – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Аякс принимает Реал Мадрид в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча ЛЧ – в этой новости на "Футбол 24"

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Аякс – Реал Мадрид начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на телеканале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт Футбол 24.

Аякс – Реал Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов

Стартовые составы:

Аякс: Онана – Мазрауи, Де Лигт, Блинд, Тальяфико – Де Йонг, Шёне – Зиеш, Ван Де Бэек, Нерес – Тадич

Запасные: Лампру, Кристенсен, Фелтман, Синкгравен, Хунтелаар, Дольберг, Де Вит

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Начо, Регилон – Каземиро, Модрич, Кроос – Бейл, Бензема, Винисиус

Запасные: Навас, Вальехо, Мариано, Марсело, Васкес, Асенсио, Себальос

¡Nuestro once inicial contra el @AFCAjax!

¡Sigue la cuenta atrás del partido en #RMTV haciendo CLIC en la imagen! #RMUCL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 13 февраля 2019 г.

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