Аякс - Реал: Рамос проводит юбилейный поединок за мадридцев и попал в топ-7 игроков клуба по количеству матчей

Капитан Реала Серхио Рамос продолжает устанавливать новые достижения в текущем сезоне.

Серхио Рамос попал в стартовый состав на выездной поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса. Этот поединок стал 600-м для 32-летнего защитника в футболке Реала, сообщает издание AS.

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Таким образом, Рамос попал в топ-7 игроков "сливочных" по количеству проведенных матчей. Лидерами этого рейтинга являются легендарный голкипер Икер Касильяс, который провел 725 матчей за мадридцев, и экс-нападающий королевского клуба Рауль (741 поединок).

Напомним, Серхио защищает цвета Реала с 2005 года и помог мадридцам завоевать 20 трофеев.

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