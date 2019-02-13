Реал на виїзді переміг Аякс – Асенсіо забив скандальний переможний гол

Реал у дуже важкому матчі здобув перемогу над Аяксом в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 1/8 фіналу, перший матч

Аякс – Реал Мадрид – 1:2

Голи: Зієш, 75 – Бензема, 60, Асенсіо, 87

Перший тайм пройшов за колосальної переваги молодих аяксидів. В стартові 10 хвилин амстердамці взагалі не випускали Реал далі центру поля, змушуючи Каземіро та Бейла опускатися на допомогу своїм захисникам. Це працювало не завжди: так, на 9-й хвилині Мазрауї відібрав мяч на чужій половині поля, обігрався з Тадічем та пробив з правого краю штрафного – мяч пройшов в метрі від штанги! Через хвилину Ван Де Беєк цілком міг претендувати на пенальті, адже Кроос при метушні у воротарському майданчику відчутно врізався у нього, але свисток арбітра Даміра Скоміни мовчав.

"Вершкові" поступово змогли трохи вирівняти хід зустрічі. У складі гостей особливо виділявся Вінісіус, якого Мазрауї не міг стримати жодним чином. На 14-й хвилині бразилець отримав шанс вивести Реал уперед, на швидкості змістившись з флангу в штрафний та пробивши у дальню дев'ятку – Онана у красивому стрибку врятував Аякс. Втім, після серії контрвипадів без логічного завершення "бланкос" знову просіли, а амстердамці все частіше стали перехоплювати передачі й затискати суперника на чужій половині.

Успішний пресинг аяксидів на 26-й хвилині призвів до супермоменту. Господарі перехопили м'яч на фланзі, звідки пішов пас у карний майданчик на Тадіча; Рамос не наважився йти у контакт, а Душан вже у падінні пробив у дальній кут – штанга врятувала Реал! Наступний шанс відзначитись Аякс отримав на 36-й після красивої комбінації: Ван Де Беєк прийняв поперечний пас у штрафному та в дотик перевів круглого трохи вправо, відрізавши Регілона. Зієш опинився прямо перед Куртуа, але пробити воротаря не зміг! Втім, через хвилину Де Йонг замкнув подачу з кутового, Тібо врятував, а Тальяфіко добив – бути б голу, якби у Даміра Скоміни не було відеоповтору. Він переглянув його і скасував забитий м'яч через вельми сумнівний офсайд у Тадіча. Реал встояв.

Другий тайм розпочався з розміну фантастичними моментами. На 51-й хвилині Модріч з правого флангу віддав пас п'яткою на Карвахаля, а той виконав передачу в штрафний у спини захисникам – її потужним ударом у правий нижній кут завершив Бензема, але Онана врятував Аякс. У наступній же атаці Нерес вирвався віч-на-віч з Куртуа, відірвавшись від усього захисту гостей – Тібо скоротив кут обстрілу і парирував удар Давіда. Втім, після такої гостроти господарі відступили назад, давши Реалу можливість потримати м'яч.

Це було помилкою. Спочатку мадридці не знали, як подолати агресивний спротив аяксидів, але м'яч все одно рухався під їх контролем. На 60-й хвилині це принесло успіх у точці, де Реал мав найбільшу перевагу: Регілон закинув м'яч за спину Мазрауї, а Вінісіус відірвався від нього, увійшов у штрафний, обійшов весь захист Аякса та викотив під удар Бензема. Карім розстріляв дальню дев'ятку метрів з 9-ти – 0:1!

Тут би Реалу й дотиснути недосвідчених амстердамців, але в наступні 10 хвилин нічого небезпечного на полі не відбулося. Аякс поступово відходив від шоку та став грати сміливіше, заробивши непоганий штрафний на 71-й хвилині – Зієш пробив у дев'ятку, але Куртуа все контролював. Ерік Тен Хаг випустив на поле Каспера Дольберга, і справа пішла: на 74-й він уникнув офсайду та з меж карного майданчика пробив вище, а через хвилину прийняв участь у голі своєї команди. Аякс перехопив м'яч на чужій половині поля, Нерес підхопив його та прострілив у штрафний, Дольберг пропустив, а Зієш замкнув у лівий нижній кут – 1:1!

Реал спробував вирвати перемогу, але нічого більш гострого за удари Асенсіо на 79-й хвилині повз ліву штангу підопічні Сантьяго Соларі не створили. Аякс також не відсиджувався, але сил дотиснути мадридців молодій команді не вистачало. Здавалося, все завершиться нічийним рахунком, але на 87-й хвилині після перехоплення центрі поля Реал провів атаку з передачею Карвахаля з правого флангу на дальню штангу. Онана пролетів повз м'яч, а Марко Асенсіо замкнув у порожній кут – 1:2! Втім, перед пасом на Карвахаля Васкес відверто фолив у центрі поля, але Дамір Скоміна, послухавши помічника з відеоповтором, вирішив зафіксувати гол. Ймовірно, у кімнаті VAR подумали, що Де Йонг не приймав участь у обороні.

Після цього Аякс вже не прийшов до тями. Реал довів матч до переможного фіналу, але доля виходу в чвертьфінал буде вирішуватись на "Сантьяго Бернабеу".