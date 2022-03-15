Аякс принимает Бенфику в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Аякс – Бенфика стартует в 22:00 по Киеву. Прямая трансляция – на MEGOGO, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Аякс – Бенфика: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Первая игра в Лиссабоне завершилась со счетом 2:2. Алле забил в свои и чужие ворота, а еще по голу в свой актив записали Тадич и Роман Яремчук. Именно украинец три недели назад установил окончательный счет, отличившись на 72-й минуте. Сегодняшний матч форвард сборной Украины начнет в запасе. Прошлый поединок чемпионата Португалии Роман пропустил из-за болезни, но успел выздороветь.

Стартовые составы

Аякс: Онана – Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд – Альварес, Бергейс, Гравенберх – Антони, Алле, Тадич.

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Эвертон, Вайгль, Таарабт – Рафа Силва, Нуньес, Рамуш.