Аякс приймає Бенфіку в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Аякс – Бенфіка стартував о 22:00 за Києвом. Пряма трансляція – на MEGOGO, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Аякс – Бенфіка: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перша гра в Лісабоні завершилася з рахунком 2:2 . Аллє забив у свої та чужі ворота, а ще по голу до свого активу записали Тадіч і Роман Яремчук. Саме українець три тижні тому встановив остаточний рахунок, відзначившись на 72-й хвилині. Сьогоднішній матч форвард збірної України розпочне в запасі. Минулий поєдинок чемпіонату Португалії Роман пропустив через хворобу, але встиг одужати.

Стартові склади

Аякс: Онана – Мазрауї, Тімбер, Мартінес, Блінд – Альварес, Бергейс, Гравенберх – Антоні, Аллє, Тадіч.

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Евертон, Вайгль, Таарабт – Рафа Сілва, Нуньєс, Рамуш.