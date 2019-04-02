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Агуэро может пропустить матч с Кардиффом – Гвардиола прибережет своего бомбардира на Лигу чемпионов

12:27 13 Читати українською
Агуэро может пропустить матч с Кардиффом – Гвардиола прибережет своего бомбардира на Лигу чемпионов
Серхио Агуэро / Фото Sky Sports

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро, скорее всего, не поможет своей команде в матче 33-го тура АПЛ против Кардиффа.

 

Во время второго тайма поединка Фулхэм – Манчестер Сити (0:2), Агуэро попросил замену.

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Врачи диагностировали у аргентинского нападающего незначительное повреждение, но это обеспокоило наставника "горожан" Хосепа Гвардиолу, сообщает The Telegraph.

Испанский специалист решил не рисковать здоровьем своего основного голеадора, поэтому Серхио, скорее всего, пропустит матч 33-го тура АПЛ против Кардиффа. Возвращение Агуэро можно ожидать уже на следующей неделе в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

В текущем сезоне АПЛ Кун провел 27 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 7-ю ассистами.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Кардифф Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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