Агуэро ворвался в топ-7 лучших бомбардиров АПЛ

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро продолжает переписывать историю АПЛ.

Серхио Агуэро отметился забитым мячом в ворота Фулхэма в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Этот гол стал для аргентинца 162-м в турнире, сообщает официальный твиттер АПЛ.

Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Такой результат позволил 30-летнему Серхио сравниться Джермейном Дефо, который занимает 7-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров АПЛ. Первую строчку в этом списке занимает легенда английского футбола Алан Ширер (260 голов).

В текущем сезоне АПЛ Агуэро провел 27 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 7-ю ассистами.

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