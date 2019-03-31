toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РОМА - НАПОЛИ

Агуэро ворвался в топ-7 лучших бомбардиров АПЛ

17:39 47 Читати українською
Агуэро ворвался в топ-7 лучших бомбардиров АПЛ
Серхио Агуэро / Фото Planet Football

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро продолжает переписывать историю АПЛ.

Серхио Агуэро отметился забитым мячом в ворота Фулхэма в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Этот гол стал для аргентинца 162-м в турнире, сообщает официальный твиттер АПЛ.

Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Такой результат позволил 30-летнему Серхио сравниться Джермейном Дефо, который занимает 7-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров АПЛ. Первую строчку в этом списке занимает легенда английского футбола Алан Ширер (260 голов).

В текущем сезоне АПЛ Агуэро провел 27 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 7-ю ассистами.

"Комфортно защищался, но непривычно для себя ошибался": британские СМИ оценили Зинченко в матче с Фулхэмом

Теги
Англия Алан Ширер Серхио Агуэро Серхио Агуэро Рекорды АПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
мин
Айнтрахт Франкфурт
19:00
Штутгарт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук