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Агуеро може пропустити матч з Кардіффом – Гвардіола прибереже свого бомбардира на Лігу чемпіонів

12:27 189 Читать на русском
Агуеро може пропустити матч з Кардіффом – Гвардіола прибереже свого бомбардира на Лігу чемпіонів
Серхіо Агуеро / Фото Sky Sports

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, скоріш за все, не допоможе своїй команді у матчі 33-го туру АПЛ проти Кардіффа.

 

Під час другого тайму поєдинку Фулхем – Манчестер Сіті (0:2), Агуеро попросив заміну.

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Лікарі діагностували у аргентинського нападника незначне пошкодження, але це занепокоїло наставника "містян" Хосепа Гвардіолу, повідомляє The Telegraph.

Іспанський фахівець вирішив не ризикувати здоров'ям свого основного голеадора, тому Серхіо, скоріш за все, пропустить матч 33-го туру АПЛ проти Кардіффа. Повернення Агуеро можна очікувати вже на наступному тижні у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

В поточному сезоні АПЛ Кун провів 27 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 7-ма асистами.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Кардіфф Ліга чемпіонів Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
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