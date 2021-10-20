"Адская ночь в Манчестере": жена Малиновского пожаловалась на ужасный прием Аталанты перед матчем Лиги чемпионов
Роксана Малиновская раскрыла неприятные детали проживания Руслана и остальных игроков Аталанты в Манчестере.
"Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась на полную мощность 5 раз. Произошло это как раз тогда, когда команда приехала и именно ночью. Думаете, это случайность? Нет.
Аталанта объявила заявку на матч против Манчестер Юнайтед – у команды Малиновского большие проблемы
Такой "теплый" прием со стороны местного населения производит ужасное впечатление. Надеюсь, наши болельщики поддержат команду во время домашнего матча. Возможно, то же вдруг произойдет в итальянском отеле", – написала Роксана в Instagram.
Напомним, матч 3-го тура ЛЧ Манчестер Юнайтед – Аталанта состоится сегодня, начало в 22:00.
Маліновський у "Театрі мрій", жага помсти Клоппа та нова битва мільярдів: головні фішки 3-го туру Ліги чемпіонів