"Пекельна ніч в Манчестері. За ніч в готелі сирена включалася на повну потужність 5 разів. Сталося це якраз тоді, коли команда приїхала і саме вночі. Гадаєте, це випадковість? Ні.

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Такий "теплий" прийом з боку місцевого населення справляє жахливе враження. Сподіваюся, наші вболівальники підтримають команду під час домашнього матчу. Можливо, те саме раптом станеться в італійському готелі", – написала Роксана в Instagram.

Нагадаємо, матч 3-го туру ЛЧ Манчестер Юнайтед – Аталанта відбудеться сьогодні, початок о 22:00.

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