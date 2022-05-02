Лидер текущего розыгрыша Серии А напомнил своим болельщикам о важной дате в истории клуба.

Ровно 18 лет назад, 2 мая 2004-го, Милан обыграл столичную Рому и завоевал свой 17-й титул чемпиона Италии.

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Уже на второй минуте поединка Андрей Шевченко открыл счет. Этот гол оказался единственным в матче, досрочно гарантировав "россонери" золотые медали.

Стоит заметить, что Скудетто с Миланом остается единственным для Карло Анчелотти. Несколько дней назад итальянский специалист во главе Реал выиграл Ла Лигу, став единственным тренером по истории, который побеждал в каждой из топ-пяти лиг Европы.

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