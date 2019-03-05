Ройс: Борусія може створити диво у матчі з Тоттенхемом

Півзахисник Борусії Марко Ройс поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

"Я вірю в те, що наша команда зможе створити диво. Ми не будемо здаватися. Нам потрібно знайти правильний баланс між захистом і атакою. І постаратися забити голи в потрібний момент.

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Атмосфера в команді? Все добре, ми повинні зберігати позитивний настрій", – передає слова Марко Ройса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч-відповідь між Борусією Д та Тоттенхемом відбудеться завтра, 5 березня, початок о 22:00. Зауважимо, що перший поєдинок закінчився перемогою "шпор" з рахунком 3:0.

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