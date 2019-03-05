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Ройс: Боруссия может сотворить чудо в матче с Тоттенхэмом

06:30 28 Читати українською
Ройс: Боруссия может сотворить чудо в матче с Тоттенхэмом
Марко Ройс / Боруссия Д

Полузащитник Боруссии Марко Ройс поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

 

"Я верю в то, что наша команда сможет сотворить чудо. Мы не будем сдаваться. Нам нужно найти правильный баланс между защитой и атакой. И постараться забить голы в нужный момент.

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Атмосфера в команде? Все хорошо, мы должны сохранять позитивный настрой", – передает слова Марко Ройса официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч между Боруссией Д и Тоттенхэмом состоится завтра, 5 марта, начало в 22:00. Заметим, что первый поединок закончился победой "шпор" со счетом 3:0.

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Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Марко Ройс Марко Ройс Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
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