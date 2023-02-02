"У передсезонний підготовчий період у низці країн клуби проводять товариські матчі, серед яких є й представники росії. За інформацією з відкритих джерел і ЗМІ, останнім часом деякі з цих поєдинків відбулися в Туреччині. На жаль, такі матчі можуть мати місце й надалі.

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Оскільки війна триває, щоденно забираючи життя українців як на полі бою, так і в їхніх домівках, лікарнях, дитячих садках, а положення ФІФА та УЄФА щодо цієї ситуації залишаються без змін, ми стверджуємо, що матчі з російськими командами є неприйнятними, а участь членів європейської футбольної сім'ї в їхній організації та безпосередньо у грі є порушенням розпоряджень УЄФА та підривом етичних засад і гуманістичних цінностей.

Ми звертаємося до Вас із проханням вжити заходів до всіх причетних, аби в подальшому уникнути повторних жестів неповаги й випадків порушення санкцій, справедливо накладених УЄФА на команди з країни-агресора, оскільки бездіяльність або відсутність реагування та покарання за їхні незаконні дії заохочує терористів продовжувати", – прес-служба УАФ цитує рядки з листа, який надіслали УЄФА та Федерації футболу Туреччини.

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